sarà produttrice esecutiva e presterà la voce anella nuova serie animata per adulti di Warner Bros.

Il progetto, ancora senza titolo avrà una comicità per adulti come quello di Harley Quinn (ancora inedita nel nostro paese). Non è però ancora stato confermato se questa nuova serie animata sarà ambientata nello stesso DC Universe di Harley Quinn e del suo recentemente annunciato spin-off Noonan’s.

Leslie Jones è conosciuta per essere un volto noto del Saturday Night Live, oltre per i suoi ruoli in Supermarket Sweep, Ghostbusters e nel recente Our Flag Means Death.

Si tratta di un personaggio al momento ancora inedito nei fumetti e probabilmente la versione femminile del più conosciuto Plastic Man, di cui potete trovare una breve descrizione qui sotto:

Patrick rimase orfano a 10 anni e cresce sulla strada, arrivando a darsi ad una vita criminale, mettendo su una gang di ladri e specializzandosi nello scassinare casseforti. Durante un colpo presso la Crawford Chemical Works verrà scoperto da un guardiano notturno che lo ferirà con un colpo di pistola alla spalla, e nello stesso momento, verrà imbevuto di un misterioso prodotto chimico. Ferito e confuso, O’Brian sverrà fuori dalla fabbrica, abbandonato dalla sua gang, ma verrà salvato da un monaco, che lo curerà riportandolo in perfetta salute. Scoperti i suoi poteri e stufo del crimine, Patrick deciderà così di diventare un supereroe denominato Plastic Man, sfruttando la sua identità di ladro per catturare i criminali. Fara poi la conoscenza di un buffo ometto chiamato Woozy Winks, che diverra la sua spalla. Le sue abilità gli varranno un posto sia nel gruppo di eroi noto come i Combattenti per la Libertà, sia che nel FBI. In seguito si unirà anche al gruppo All Star Squadron.

Fonte: Comic Book