Fox, in occasione della messa in onda del nuovo episodio di Call Me Kat ha condiviso un tributo a Leslie Jordan.

Il filmato propone un montaggio realizzato con alcune immagini delle partecipazioni dell’attore ai vari programmi Fox, tra cui anche The Masked Singer, Fantasy Island, LEGO Masters e The Cool Kids, e si conclude con una frase pronunciata da Jordan in cui dichiara:

Sono un grande credente nel celebrare ogni momento.

Il tributo termina con una foto di Leslie e dichiarando che la star della comicità farà per sempre parte della famiglia di Fox.

Fox shared this tribute to the late Leslie Jordan during tonight's episode of 'Call Me Kat' pic.twitter.com/NVzEDi49wQ — The Hollywood Reporter (@THR) October 28, 2022

Leslie Jordan è morto all’età di 67 anni, dopo una lunga carriera che lo ha visto recitare in show come Night Court, Murphy Brown, Lois & Clark: The New Adventures of Superman, Star Trek: Voyager, Nash Bridges e American Horror Story.

Le riprese della serie Call Me Kat, dopo la morte dell’attore, sono state interrotte in segno di rispetto e per permettere ai membri del cast di affrontare il lutto causato dall’addio all’amico e collega in privato e senza ulteriori pressioni.

