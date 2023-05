Apple TV+ ha svelato la data d’uscita di Lessons in Chemistry, serie tv con protagonista Brie Larson.

La serie debutterà con i primi due episodi venerdì 13 ottobre. I nuovi episodi verranno poi pubblicati settimanalmente ogni venerdì fino al 24 novembre.

Lo showrunner del progetto è Lee Eisenberg (WeCrashed), mentre la star di Captain Marvel è coinvolta come produttrice esecutiva.

La serie si basa sull’omonimo romanzo scritto da Bonnie Garmus e racconta la storia di Elizabeth Zott (Larson), una donna che negli anni ’50 vuole diventare una scienziata in un mondo dominato dagli uomini. La giovane lavora come assistente in un laboratorio guidato da Calvin Evans (Pullman), con cui nasce un serio feeling. I suoi sogni vengono però messi in pausa quando si ritrova incinta, da sola e licenziata, dovendo quindi essere una madre single. Nel momento in cui accetta un lavoro come conduttrice di uno show televisivo sulla cucina, Elizabeth prova a insegnare alle casalinghe poco apprezzate qualcosa in più rispetto a delle ricette, ritornando al suo vero amore per la scienza.

Nel cast di Lessons of Chemistry ci sono anche Aja Naomi King, Beau Bridges, Stephanie Koenig, Patrick Walker, Thomas Mann e Kevin Sussman. La sceneggiatura è firmata da Sussanah Grant, mentre nel team della produzione ci sono anche Jason Bateman e Michael Costigan.

Fonte: Deadline