Uno degli ex insegnanti di Angus Cloud spera di onorare la sua memoria con uno skate park nella natia Oakland. Mike Oz, direttore esecutivo della Oakland School for the Arts ed ex insegnante di matematica alle elementari della star di Euphoria, ha lanciato una campagna di crowdfunding per raccogliere 2 milioni di dollari per la costruzione del Cloud Memorial Park. Cloud – il cui nome completo è Conor Angus Cloud Hickey – si era diplomato alla OSA ed era un appassionato di skateboard, e spesso lui e Oz pattinavano insieme dopo la scuola.

Cloud è morto a 25 anni a luglio, per un’overdose accidentale di farmaci. Parlando a PEOPLE della raccolta fondi, Oz ha ricordato Cloud come un “ragazzo molto creativo” e il Cloud Memorial Park rifletterà questo aspetto: Oz prevede un palcoscenico e un’area per le esibizioni, un muro di tributo per i graffiti dei bambini, un campo da calcio e un campo da basket. “Voglio portare vita nel centro città”, ha detto. “Voglio positività. Voglio arte. Voglio la musica. Tutto questo si aggiunge al fatto che questa terribile situazione dovrebbe portare a qualcosa di buono“.

Il parco proposto si troverebbe tra Telegraph Avenue e la 19esima strada e sarebbe “una parte centrale” dell’OSA Uptown Art Park. “Non è solo in onore di Conor, ma in memoria di tutti gli studenti dell’OSA che abbiamo perso troppo giovani a causa di suicidi, omicidi e droga“, ha aggiunto Oz. “Io ero un ragazzo molto problematico, e ci vogliono persone che vedano il tuo potenziale per tirarti fuori da questa situazione. Il fatto che la mamma di Conor mi abbia detto di recente che ho sempre visto tutto il suo potenziale ha significato molto per me. Spero che abbia questo impatto sulle persone e che sia terapeutico per coloro che erano vicini a Conor“.

Anche la leggenda dello skateboarding Tony Hawk ha dato il suo sostegno al progetto attraverso la sua fondazione Skatepark Project. “TSP e OSA tengono molto alla costruzione di spazi che supportino la creatività“, ha dichiarato Hawk a PEOPLE, “e creare questo parco in onore di Angus Cloud, un attore e skater di talento che teneva molto alla sua comunità e che si è spento troppo presto, significa fare un passo avanti“.

Cloud ha ottenuto il suo primo ruolo importante – quello di Fezco – nella serie di successo della HBO Euphoria dopo essere stato scoperto da un agente di casting per le strade di New York. “La differenza tra me e tutti gli altri attori famosi [è] che loro cercavano di diventare famosi, per la maggior parte”, ha detto Cloud a i-D all’inizio di quest’anno. “Lavoravano sodo e pensavano: “Arriverò in cima”. Per me era un’opportunità troppo ghiotta per rifiutare. Non avevo idea che si sarebbe arrivati a tanto”.

Cloud ha poi ottenuto ruoli nei film North Hollywood e The Line, oltre che nel thriller Your Lucky Day, uno dei suoi ultimi progetti per il cinema. Parlando con EW recentemente, il regista di Your Lucky Day Daniel Brown ha detto di aver lavorato con Cloud: “Come per tutte le cose che riguardano Angus, quello che ricordo è la sua gentilezza e il suo entusiasmo per gli altri. Era una persona unica”.