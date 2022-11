Licantropus: Laura Donnelly si aspetta un ritorno di Elsa Bloodstone

Lo speciale televisivo dei Marvel Studios Licantropus ha visto il debutto di Elsa Bloodstone, interpretata da Laura Donnelly.

In una recente intervista con The Wrap, Laura Donnelly ha parlato del suo debutto nel Marvel Cinematic Universe e, alla domanda sul potenziale futuro per il suo personaggio, l’attrice ha rivelato che, sebbene non conosca alcun dettaglio, è molto entusiasta di ciò che potrebbe derivare dal suo ritorno, aggiungendo che si è solo raschiata la superficie del personaggio:

La cosa che amo di questa particolare storia di Elsa è che abbiamo la sensazione di essere solo all’inizio del suo viaggio; non viene presentata come il personaggio che conosciamo dai fumetti. È prima di quello, o forse lo è stata ed è successo qualcosa – non lo sappiamo. E quindi sembra che sia solo questo piccolo assaggio di molti, molti strati che ci sono sotto a un enorme retroscena. Qualsiasi opportunità di esplorarla in un seguito, la coglierei al volo, e mi piacerebbe anche esplorare la relazione tra Elsa e Jack. Abbiamo appena toccato la superficie, e visto l’inizio di qualcosa che sboccia, e non sappiamo cosa sia. E adoro lavorare con Gael. Sarei molto, molto felice di tornare… Chiamatemi!

Licantropus è disponibile su Disney+.

