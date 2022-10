La sceneggiatrice di Licantropus ha svelato chi e come ha scelto che mostri sarebbero dovuti apparire nello speciale tv dei Marvel Studios.

In una recente intervista con Collider, Heather Quinn ha svelato che la scelta di usare Man-Thing e gli altri mostri è stata proposta dai dirigenti Marvel:

È stata una specie di decisione della Marvel, in quanto non gli puoi sempre dire chi vuoi dalla loro incredibile enciclopedia di personaggi e poi fare quello che vuoi. Non è esattamente così che funziona, ma lo sapevamo. L’ho capito. È stato tramite questo processo che è entrato a far parte dello show. Sì, immagino il merito sia della Marvel.

Tuttavia, Quinn ha aggiunto che lei e Michael Giacchino erano entusiasti che la Marvel volesse che Man-Thing facesse parte della sceneggiatura:

Non appena abbiamo saputo che era un’opzione, siamo stati entusiasti. E poi ci abbiamo provato per guadagnarcelo. Capisci cosa intendo? Se riesci a essere la persona che introduce un personaggio come Man-Thing nel MCU, ti stai guadagnando una storia abbastanza buona, una garanzia. Penso che una delle cose che fanno bene sia che non stai solo inserendo personaggi fantastici solo per stupire o intrigare. Dovrebbero emozionare. Non vuoi solo vederli … Vuoi preoccuparti, vuoi provare qualcosa, vuoi tutte queste cose. Ma una volta che abbiamo capito che potevamo usarlo, ne siamo rimasti entusiasti.