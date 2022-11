Lioness: Sam Asghari nel cast della nuova serie di Taylor Sheridan

Sam Asghari sarà uno dei protagonisti della nuova serie Lioness, il nuovo progetto prodotto per Paramount+ ideato da Taylor Sheridan.

La storia raccontata nelle puntate si ispirano a un programma realmente esistito della CIA e al centro degli eventi ci sarà una giovane recluta dei Marine, Cruz Manuelos (De Oliveira), che viene scelta per entrare a far parte del Lioness Engagement Team della CIA per provare a sconfiggere un’organizzazione terroristica dall’interno. Tra i protagonisti ci sarà anche Joe (Saldana), responsabile dell’addestramento, della gestione e della guida delle donne che lavorano come agenti e sono impegnate in missioni sottocopertura.

Lo show è ambientato nel mondo dello spionaggio e tra gli ultimi arrivi nel cast ci sono ora, oltre a Sam Asghari (Black Monday), anche Carla Mansour (Until The End) e Ada Budron (The Blacklist), tutti con una parte da guest star. Martin Donovan (Big Little Lies) sarà invece una guest star ricorrente.

Asghari sarà Kamal, il fratello di Ehsan e impenitente donnaiolo. Budron avrà la parte di Sami, che fa parte di un gruppo di amici molto benestanti. Mansour ha il ruolo di Malika, una delle tante ex di Kamal. Donovan, infine, sarà Errol Meade, marito di Kaitlyn e abile in campo finanziario.

In precedenza era stata svelata la partecipazione alla serie di Zoe Saldaña, Laysla De Oliveira, Dave Annable, James Jordan, LaMonica Garrett, Austin Hébert, Hannah Love Lanier, e Jonah Wharton.

Sheridan è creatore e produttore esecutivo di Lioness, di cui sarà inoltre showrunner. Nel team della produzione ci saranno anche Nicole Kidman e John Hillcoat.

