Liv Hewson, interprete di Van Palmer nella serie Yellowjackets, ha spiegato perché non ha intenzione di provare a ottenere una nomination agli Emmy e il motivo è legato alla composizione della categorie dei riconoscimenti.

Liv è di genere non binario e ha dichiarato a Variety:

Non c’è un posto per me nelle categorie degli interpreti. Sarebbe per me inaccurato propormi come attrice. Non ha nemmeno senso essere messa insieme ai ragazzi. È abbastanza semplice e non così tendenzioso. Non posso propormi per questo premio perché non c’è spazio per me.

A differenza di Liv, Emma D’Arcy, di genere non binario, in precedenza ha accettato di essere in corsa nella categoria Miglior Attrice per la sua interpretazione in House of the Dragon. In un’intervista aveva spiegato:

Si tratta di una cosa piuttosto surreale perché quando ho iniziato la mia carriera ho provato realmente la sensazione di dover fingere, di dovermi presentare come una donna pur di avere successo in questo settore. In ogni caso non era sostenibile e ho smesso di fingere e, stranamente, a quel punto ho ottenuto la nomination come Miglior Attrice ai Golden Globe. Ho trovato la situazione meravigliosamente ironica. Penso che la cosa più importante sia che significa che lo spazio per le persone trans e di genere non conforme sta aumentando. Mi sento veramente privilegiata.

Che ne pensate della scelta di Liv Hewson di non partecipare alla corsa per gli Emmy?

Potete trovare tutte le informazioni sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Variety