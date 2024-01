Lo sceneggiatore Jonathan Hurwitz ha svelato alcuni dettagli sul revival di Lizzie McGuire cancellato da Disney+.

In un video su TikTok, Hurwitz ha parlato dei primi tre episodi del revival, scendendo nei dettagli di cosa succedeva:

Nell’episodio 2 Lizzie incontra Gordo, con cui è rimasta in contatto via SMS occasionalmente nel corso degli anni. Si incontrano e Gordo rivela di essere fidanzato e che la sua compagna è incinta, e sono davvero felici. Quindi no, in questa versione Lizzie e Gordo non sarebbero finiti insieme. L’episodio 2 termina con Lizzie che riceve un messaggio da Ethan Craft e la piccola Lizzie animata sviene. L’episodio 3 non è stato girato, ma c’era una sceneggiatura. Lizzie si sveglia nel letto di Ethan con indosso la sua maglietta da pallanuoto. Appare Lizzie animata e ha questa piccola lista che controlla, una lista di cose da fare, e Ethan è sulla lista. La Lizzie animata lo spunta e dice qualcosa del tipo: “Bene, spuntiamo quella casella [ fa una pausa drammatica] due volte”.

Hilary Duff era a favore di una versione più adulta della storia per poter riflettere l’evoluzione di Lizzie negli anni, considerando che ora era una trentenne, mentre i responsabili di Disney+ volevano fosse un progetto per tutta la famiglia, anche per i più piccoli. Le differenze creative avevano quindi portato alla scelta di cancellare il progetto.

Fonte: Screen Rant

