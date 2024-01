Lo sceneggiatore Jonathan Hurwitz ha svelato alcuni dettagli relativi a Miranda sul revival di Lizzie McGuire cancellato da Disney+.

Secondo Hurwitz, anche se all’inizio Miranda non era destinata a tornare al revival di Lizzie McGuire, c’erano piani per lei negli episodi successivi – e il personaggio sarebbe stato confermato come queer:

Non volevamo che i fan dell’originale si sentissero come se avessimo abbandonato la relazione Miranda-Lizzie. Quindi stavamo assolutamente pianificando una trama per lei. Abbiamo parlato molto di Miranda adulta, e il suo essere una musicista faceva parte della discussione, quindi era in tour con una band. Anche il suo essere queer era parte della discussione, quindi probabilmente avremmo incontrato la donna con cui aveva una relazione.

Hilary Duff era a favore di una versione più adulta della storia per poter riflettere l’evoluzione di Lizzie negli anni, considerando che ora era una trentenne, mentre i responsabili di Disney+ volevano fosse un progetto per tutta la famiglia, anche per i più piccoli. Le differenze creative avevano quindi portato alla scelta di cancellare il progetto.

