Netflix e la BBC tornano a collaborare per una nuova serie drammatica incentrata sull’attacco terroristico che causò la strage di Lockerbie, la più grave mai avvenuta su suolo britannico. È la seconda serie in lavorazione su questa vicenda: la prima è stata messa in cantiere un anno fa da Sky/Peacock, ed è incentrata sulla ricerca di giustizia da parte della famiglia di una vittima: alla produzione Carnival Films, con Jim Sheridan e sua figlia Kirsten al lavoro sul progetto, che però sta subendo alcuni ritardi.

La serie BBC/Netflix, composta da sei episodi, sarà prodotta da World Productions (nota per il procedurale inglese Line of Duty) e in un primo momento era stata messa in sviluppo da MGM Television e NIght Train Media.

Jonathan Lee, autore del romanzo “High Dive”, sta scrivendo la sceneggiatura assieme a Gillian Roger Park, scrittrice scozzese che si occuperà di due episodi. Il 21 dicembre 1988 il volo Pan Am 103 era in rotta da Heathrow a JFK quando una bomba esplose nella stiva sopra la piccola città scozzese di Lockerbie, uccidendo 270 persone. La serie racconterà l’indagine congiunta sul disastro da parte delle autorità scozzesi e americane, basandosi su interviste approfondite condotte da Morane-Griffiths, che ha parlato con la polizia scozzese e gli organismi investigativi statunitensi. La serie esaminerà anche l’impatto del bombardamento sulla gente di Lockerbie. Alla regia Michael Keillor.

Gaynor Holmes della BBC ha spiegato: “Abbiamo messo insieme il giusto team per raccontare questa straordinaria storia con la massima cura, assicurandoci che la serie rifletta gli eventi devastanti di quella notte, l’indagine complessa e di vasta portata che ne seguì e l’effetto che ebbe su tutti coloro che hanno perso i loro cari.”

Fonte: Deadline