La tragedia diavvenuta nel 1988 verrà raccontata in una nuovarealizzata grazie alla collaborazione tra Sky e Peacock. A occuparsi del progetto saranno gli sceneggiatori Jim Sheridan e Kirsten Sheridan.

Alla base della serie ci sarà la ricerca della giustizia che ha animato il dottor Jim Swire e sua moglie Jane, che hanno perso l’amata figlia Flora nel disastro aereo in cui hanno perso la vita tutti i 259 passeggeri e l’equipaggio quando il velivolo è esploso mentre sorvolava Lockerbie, in Scozia, 38 minuti dopo il decollo. Undici abitanti della città, inoltre, sono morti dopo essere stati colpiti dai detriti dell’aereo.

I coniugi Swire hanno guidato una campagna per ottenere la verità e la giustizia e hanno persino incontrato il colonnello Gheddafi, il primo ministro britannico e vari esponenti della politica internazionale prima che venisse condannato il nazionalista libico Abdelbaset al-Megrahi.

Jim e Kirsten Sheridan hanno dichiarato:

Il disastro del volo Pan Am 103 è stato uno dei più mortali attacchi terroristici che ha ancora delle ampie conseguenze per quanto riguarda il significato della giustizia negli Stati Uniti, in Scozia e in Libia. Dopo oltre 30 anni, questa serie affronta in modo intimo e davvero personale le conseguenze del disastro.