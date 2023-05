Netflix ha cancellato ufficialmente Lockwood & Co.: la serie tratta dai romanzi di Jonathan Stroud è durata una sola stagione, composta da otto episodi e uscita sulla piattaforma il 27 gennaio scorso.

“Siamo mortificati nell’annunciare che Lockwood & Co. non tornerà per una seconda stagione,” ha comunicato la casa di produzione Complete Fiction. “Realizzare questa serie è stata una delle esperienze più gratificanti della nostra carriera e lo apprezzeremo per sempre. Essere stati scelti dal talentuoso Jonathan Stroud per adattare la sua eccezionale serie di libri è stato un onore e un privilegio. Lavorare con lui a così stretto contatto come abbiamo fatto durante lo sviluppo, la produzione e il lancio di Lockwood & Co. lo ha reso un amico, e parte della famiglia Complete Fiction, per tutta la vita. Siamo particolarmente orgogliosi dei giovani attori di talento che hanno portato i personaggi amati di Jonathan sullo schermo con tanto calore, fascino e vulnerabilità. Ruby, Cameron e Ali erano i nostri perfetti Lucy, Lockwood e George. Non avremmo potuto chiedere un trio più dedicato o talentuoso. Tutti e tre sono superstar e non vediamo l’ora di vederli brillare nel fulgido futuro che senza dubbio li aspetta. Vogliamo ringraziare il nostro talentuoso cast e la troupe per la dedizione e l’alto livello che hanno portato a questa produzione. L’amore e la cura che hanno messo si vedono in ogni fotogramma. Vogliamo anche ringraziare il nostro brillante team di Netflix UK, che ha condiviso e supportato la nostra passione e visione per lo show dall’inizio alla fine. Ne siamo tutti molto orgogliosi. Ai fan – alla Lock Nation – siete stati davvero i migliori. Non possiamo ringraziarvi abbastanza per quanto avete accolto, celebrato e amato lo show. Siete il gruppo di persone più gentile e creativo ed è stato davvero gratificante vedere come la vostra passione per questi personaggi e questo mondo vi abbia uniti. Questa sarà anche la fine per la serie televisiva, ma i libri continuano a vivere, così come le amicizie nate. Vi incoraggiamo a continuare. Tante persone hanno guardato e apprezzato lo show in tutto il mondo, e questo, alla fine della fiera, è il motivo per cui facciamo quello che facciamo. Quindi continuate a guardare grandi serie tv, continuate ad andare al cinema, continuate a puntare su cose nuove. Rimanete ‘appena abbastanza incoscienti'”.

A interpretare il protagonista Cameron Chapman, alla sua prima esperienza sullo schermo, affiancato da Ali Hadji-Hesmati nei panni di George Karim e Ruby Stokes in quelli di Lucy Carlyle.

Annunciata per la prima volta nel 2017, la serie ha attraversato un lungo e tortuoso processo produttivo fino ad approdare a Netflix, che l’ha lanciata all’inizio di quest’anno senza far troppo rumore. Secondo quanto riferisce Variety, lo streamer era “estremamente soddisfatto della serie, e in particolare dell’impegno con cui è stata realizzata”, ma non c’erano i numeri necessari per dare il via libera a una seconda stagione. Rimane il fatto che la serie è stata lanciata nel silenzio generale. Complete Fiction continuerà comunque a lavorare per Netflix, dove ha già in sviluppo diversi progetti.

