Lockwood & Co., le prime immagini e anticipazioni sulla serie di Joe Cornish!

Annunciata nel lontano 2017, Lockwood & Co. si prepara finalmente a uscire su Netflix: l’adattamento dei romanzi di Jonathan Stroud prodotto da Big Talk Productions e diretto da Joe Cornish (Il ragazzo che diventerà Re, Attack the Block) si mostra oggi nelle prime immagini, in vista del lancio degli otto episodi sulla piattaforma il 27 gennaio.

La storia è ambientata in una versione alternativa di Londra, invasa da creature sovrannaturali che solo alcuni giovani dotati di poteri riescono a vedere e sentire, e ovviamente combattere. Il pericoloso lavoro viene gestito da alcune realtà e la più piccola e sgangherata di tutte è la Lockwood & Co.

I libri sono descritti come un insieme di Ghostbusters e Sherlock Holmes, pubblicata da Penguin Random House la saga è iniziata con The Screaming Staircase nel 2013 ed è terminata con il quinto libro, The Empty Grave, nel 2017.

LOCKWOOD & CO.: LA TRAMA

In un mondo infestato dai fantasmi in cui potenti aziende impiegano adolescenti con poteri paranormali per lottare contro il soprannaturale, solo una società opera senza la supervisione degli adulti: Lockwood & Co. Gestita da Anthony Lockwood, un giovane imprenditore ribelle tormentato dal suo misterioso passato, dal suo geniale ma eccentrico braccio destro George e da una nuova arrivata di nome Lucy dotata di incredibili poteri, questo trio anticonformista sta per svelare un agghiacciante mistero che cambierà il corso della storia.

Nel cast troviamo Ruby Stokes (Lucy Carlyle), Cameron Chapman (Anthony Lockwood), Ali Hadji-Heshmati (George Karim), Ivanno Jeremiah (Barnes), Jack Bandeira (Kipps), Morven Christie (Penelope Fittes), Rhianna Dorris (Kat Godwin), Paddy Holland (Bobby Vernon).

LOCKWOOD & CO: LE PRIME IMMAGINI

The Golden Blade

Skull

Quill Kipps & Kat Godwin

Penelope Fittes

Lucy

Lucy & Lockwood

Lucy & Lockwood Burning House

Lockwood

Lockwood, Lucy & George

Lockwood & Co.

Joplin

Inspector Barnes

George

Flo Bones