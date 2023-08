Il profilo social del Mc Donald’s ha pubblicato un misterioso video relativo a una futura collaborazione con la stagione 2 di Loki.

Il mistero verrà svelato il prossimo 14 agosto, come potete vedere nel tweet qui sotto

Il breve spot cita, oltre alla stagione 2 di Loki, i seguenti film e serie tv:

Richie Rich (1994), Blankman, Reality Bites, 30 Rock “St. Valentine’s Day”, The Fifth Element, Friends “The One with the Bullies”, I’m Not Rappaport, Clueless, はたらく魔王さま! The Devil is a Part- Timer!, The Longest Yard, From Paris with Love, Space Jam, 墮落天使 Fallen Angels, “You Be Illin” by RUN DMC, Coming to America, Seinfeld ”The Boyfriend”, Brief Answers to the Big Questions by Stephen Hawking, “Cómo, Cuándo y Dónde” by AKWID, Chak De! India, The Fast and the Furious: Tokyo Drift, Aquí No Hay Quien Viva e Palasonic.

La stagione 2 di Loki sarà disponibile a partire dal 6 ottobre su Disney+.

LOKI 2: LA TRAMA

La seconda stagione di Loki riprende all’indomani dello scioccante finale di stagione, con Loki che si ritrova a combattere per l’anima della Time Variance Authority. Insieme a Mobius, al cacciatore B-15 e a una squadra di personaggi nuovi e di ritorno, Loki naviga in un multiverso in continua espansione e sempre più pericoloso alla ricerca di Sylvie, del giudice Renslayer, di Miss Minutes e della verità riguardo a cosa significhi possedere il libero arbitrio e uno scopo glorioso.

La seconda stagione della serie Marvel è stata scritta da un team di autori guidato da Eric Martin. Alla regia, invece, sono stati impegnati Justin Benson e Aaron Moorhead, già dietro la macchina da presa di Moon Knight.

Vorreste la collaborazione tra la stagione 2 di Loki e Mc Donald’s anche in Italia? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Twitter

I film e le serie imperdibili

Approfondimenti sui Marvel Studios