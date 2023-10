Il primo episodio della stagione 2 di Loki ha introdotto Ouroboros detto OB, interpretato da Ke Huy Quan, ma si tratta di un personaggio diverso da quello dei fumetti Marvel.

Ouroboros è considerato un agente della TVA specializzato nella riparazione e costruzione di pezzi di tecnologia e che ha questo ruolo da centinaia di anni. Il personaggio è leggermente diverso dall’agente TVA Ouroborous nei fumetti, apparso per la prima volta in She-Hulk n. 3 del 2005. Il fumetto, centesimo numero di She-Hulk, vedeva Jennifer Walters sotto processo dalla TVA per il suo coinvolgimento nelle avventure dei Vendicatori in viaggio nel tempo. Uno dei giudici che supervisionano il processo è l’onorevole signor Ouroborous, apparso solamente in quell’occasione.

Il primo episodio della stagione 2 di Loki è disponibile da oggi su Disney+.

LOKI 2: LA TRAMA

La seconda stagione di Loki riprende all’indomani dello scioccante finale di stagione, con Loki che si ritrova a combattere per l’anima della Time Variance Authority. Insieme a Mobius, al cacciatore B-15 e a una squadra di personaggi nuovi e di ritorno, Loki naviga in un multiverso in continua espansione e sempre più pericoloso alla ricerca di Sylvie, del giudice Renslayer, di Miss Minutes e della verità riguardo a cosa significhi possedere il libero arbitrio e uno scopo glorioso.

La seconda stagione della serie Marvel è stata scritta da un team di autori guidato da Eric Martin. Alla regia, invece, sono stati impegnati Justin Benson e Aaron Moorhead, già dietro la macchina da presa di Moon Knight.

