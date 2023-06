L’attesa per la seconda stagione di Loki è “quasi” finita. Mentre ci prepariamo per il suo ritorno il 6 ottobre, è sicuramente il momento ideale per fare un rewatch e rinfrescare la memoria. Nel frattempo, Disney ha rilasciato una nuova scheda informativa sulla seconda stagione, rivelando alcuni dettagli intriganti sulla trama dello show. Riprendendo da dove ci eravamo lasciati alla fine della prima stagione, la serie seguirà Loki (interpretato da Tom Hiddleston) e Mobius M. Mobius (interpretato da Owen Wilson) in un viaggio attraverso diverse realtà nel tentativo di correggere la linea temporale.

“La seconda stagione di Loki riprende all’indomani dello scioccante finale di stagione, con Loki che si ritrova a combattere per l’anima della Time Variance Authority“, si legge nella nuova sinossi. “Insieme a Mobius, al cacciatore B-15 e a una squadra di personaggi nuovi e di ritorno, Loki naviga in un multiverso in continua espansione e sempre più pericoloso alla ricerca di Sylvie, del giudice Renslayer, di Miss Minutes e della verità riguardo a cosa significhi possedere il libero arbitrio e uno scopo glorioso“.

Sebbene Kang il Conquistatore o qualsiasi altra variante del villain non sia elencata nella sinossi, Jonathan Majors appare ancora come parte del cast principale della serie, nonostante le battaglie legali in corso dell’attore. Oltre a Hiddleston, Wilson e Majors, nell’elenco figurano anche Sofia di Martino, Gugu Mbatha-Raw, Wunmi Mosaku, Eugene Cordero, Rafael Casal, Tara Strong, Kate Dickie, Liz Carr, Neil Ellice e Ke Huy Quan.

Il cast di Loki si arricchisce di volti familiari e nuovi talenti per la seconda stagione. Di Martino, Mbatha-Raw, Mosaku, Cordero ed Ellice riprendono i loro ruoli dalla prima stagione, mentre il resto del cast è composto da nuovi arrivati che si uniscono all’avventura. Anche se non sono stati rivelati molti dettagli sui ruoli dei nuovi membri, notizie precedenti hanno suggerito che Casal interpreterà Zaniac, un malvagio di serie B nel mondo Marvel.

Che cosa ne pensate della nuova sinossi? Ditecelo nei commenti.

