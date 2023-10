Nella seconda puntata di Loki 2 possiamo assistere a due importanti passaggi, uno ambientato negli anni settanta con il Dio dell’Inganno di Tom Hiddleston e il Mobius di Owen Wilson intenti a dare la caccia a Hunter X-5 / Brad Wolfe (Rafael Casal) e uno ambientato negli anni ottanta dove scopriamo che Sylvie (Sophia di Martino) lavora in un McDonald’s.

Gli spettatori e le spettatrici più attenti avranno sicuramente notato che le scene ambientate in quelle decadi hanno un look “vintage” per così dire. Il regista della puntata in questione di Loki, Dan Deleeuw, ha discusso di questa peculiare scelta stilistica nel corso di un’intervista con ComicBook:

Abbiamo aggiunto la grana della pellicola in tutto l’episodio. Questa cosa gli ha dato – non tanto una patina in sé – ma quando si viaggia in periodi temporali diversi, aiuta a fissare meglio l’ambientazione e la rende più credibile. Credo che la palette fosse incredibilmente importante specie con McDonald’s, perché iniziava ad avere colori più vivaci negli anni ’80, in contrasto con i colori più smorzati degli anni ’70. E poi era anche divertente progettare gli anni ’70, trovare una ragione per cui punk e mod sarebbero stati insieme, trovare l’anno giusto, i mod che tornano un po’ alla moda con Quadrophenia che esce un paio di anni dopo. Abbiamo riflettuto su tutte queste cose. È la parte divertente del puzzle: assemblare insieme le tessere!

