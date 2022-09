Loki 2: Ke Huy Quan nel cast dei nuovi episodi e la descrizione delle prime scene presentate al D23

Loki tornerà con gli episodi della stagione 2 e all’evento D23 sono state presentate le prime scene, non apparse online, e annunciato l’arrivo nel cast di Ke Huy Quan, recentemente tra gli interpreti di Everything, Everywhere, All At Once.

Il materiale presentato all’evento mostra Loki mentre cammina in una lobby vuota del TVA e dichiara di aver visto accadere cose orribili nelle varie dimensioni temporali, annunciando che la guerra è imminente. Sullo schermo appaiono poi delle varianti di Loki, e Mobius con una tuta spaziale di TVA.

Tra le sequenze c’è anche una battuta sugli Avengers che considerano Loki un cattivo e viene nominato Coulson.

La storia si era interrotta con Sylvie che aveva ucciso Colui che rimane, dando vita a delle conseguenze terribili che porteranno all’ascesa di Kang il Conquistatore.

Nel cast dello show ci sono Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku e Richard E. Grant.

Tra i nuovi arrivi nella seconda stagione ci sarà anche Rafeael Casal.

La sceneggiatura dei sei episodi è firmata da Eric Martin, mentre Hiddleston e Michael Waldron fanno parte del team di produttori.

Che ne pensate dell’arrivo di Ke Huy Quan nel cast della stagione 2 di Loki? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Deadline