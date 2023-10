La Disney ha diffuso i dati di ascolto della prima puntata della seconda stagione di Loki, disponibile su Disney+ da venerdì 6 ottobre.

Nei primi tre giorni, secondo quanto comunicato dalla major, l’episodio ha ottenuto 10.9 milioni di visualizzazioni in tutto il mondo, il secondo miglior esordio di sempre per la premiere di una serie originale su Disney+ quest’anno dopo The Mandalorian 3, della quale però non erano stati diffusi gli ascolti. Nielsen aveva certificato 823 milioni di minuti visualizzati nei primi giorni dal lancio: Disney considera “visualizzazione” il totale dei minuti visualizzati diviso per la durata dell’episodio. Il primo episodio di Ahsoka ha accumulato 14 milioni di visualizzazioni in tutto il mondo, ma in 5 giorni.

Ricordiamo che la prima stagione di Loki è stata la prima serie Marvel a ottenere un rinnovo ed è la serie Marvel più vista sulla piattaforma. La seconda stagione proseguirà fino al 9 novembre.

