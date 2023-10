Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’episodio 3 di Loki si era chiuso con Miss Minutes pronta a svelare a Ravonna un segreto molto importante, ed è proprio cosa succede all’inizio dell’episodio 4. Ovviamente, se non avete ancora visto l’episodio, non proseguite nella lettura, così da evitare eventuali spoiler.

Nei primi minuti dell’episodio 4 di Loki, Miss Minutes svela a Ravonna un segreto sul suo passato. Attivando un pad di Colui che Rimane, Ravonna vede se stessa e la defunta variante di Kang compiacersi per la vittoria della guerra. Ravonna era il generale a comando delle truppe, oltre che l’interesse amoroso di Colui che Rimane. Quando però la donna torna alla TVA, l’uomo evoca Miss Minutes e dà il via all’ordine 42, che cancellerà la memoria di tutti, Ravonna compresa.

I primi quattro episodi della stagione 2 di Loki è disponibile da ieri su Disney+.

LOKI 2: LA TRAMA

La seconda stagione di Loki riprende all’indomani dello scioccante finale di stagione, con Loki che si ritrova a combattere per l’anima della Time Variance Authority. Insieme a Mobius, al cacciatore B-15 e a una squadra di personaggi nuovi e di ritorno, Loki naviga in un multiverso in continua espansione e sempre più pericoloso alla ricerca di Sylvie, del giudice Renslayer, di Miss Minutes e della verità riguardo a cosa significhi possedere il libero arbitrio e uno scopo glorioso.

La seconda stagione della serie Marvel è stata scritta da un team di autori guidato da Eric Martin. Alla regia, invece, sono stati impegnati Justin Benson e Aaron Moorhead, già dietro la macchina da presa di Moon Knight.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

I film e le serie imperdibili

Approfondimenti sui Marvel Studios