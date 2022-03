Ladisarà diretta da Aaron Moorhead e Justin Benson, già tra i registi di Moon Knight, e i due hanno svelato che nel prossimo capitolo della storia con star Tom Hiddleston succederanno molte cose inaspettate.

In una recente intervista per promuovere Moon Knight, i due hanno parlato di quanto il personaggio di Loki abbia in comune con Marc Spector, e di cosa possiamo aspettarci dalla seconda stagione. Benson ha parlato di cosa li avvicina ai due eroi:

Moorhead si è invece concentrato sul futuro, e su cosa riserverà la stagione 2 di Loki e cosa hanno imparato dall’esperienza con Moon Knight:

Penso che la cosa più importante di Loki è che in realtà è molto simile a Moon Knight: non c’è motivo di farlo se non sarà qualcosa di nuovo ed entusiasmante. È divertente, sembra che in Marvel sarebbero disposti ad andarsene a meno che non sia davvero qualcosa che sia inaspettato. Come per Moon Knight, anzi soprattutto perché Moon Knight è un personaggio di cui nessuno sa quasi nulla, per lo meno non ancora. Presto questa cosa cambierà, giusto? E così ci togliamo i guanti e possiamo fare quello che vogliamo. E tutti alla Marvel sono davvero entusiasti quando ti trovi di fronte all’inaspettato. Ovviamente speriamo anche che le persone che guardano si sentano allo stesso modo e porteremo tutto questo anche in Loki.