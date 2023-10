Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Il secondo episodio della stagione 2 di Loki contiene un easter egg legato alla storia dei fumetti Marvel.

Il nuovo capitolo della storia si apre con Loki e Mobius, interpretati da Tom Hiddleston e Owen Wilson, che vanno negli anni ’80 per trovare Hunter X-5 (Rafael Casal), che non ha più seguito la sua missione e sta fingendo di essere un attore chiamato Brad Wolfe. I due protagonisti lo trovano alla première del suo ultimo film, Zaniac, e un poster del lungometraggio contiene un easter egg. Il progetto, come il film di Phone Ranger promosso poco distante, è infatti prodotto da Goodman Productions. L’elemento è un riferimento a Martin Goodman, l’editore di Timely Comics.

Nel 1939 Goodman aveva formato Timely Publications, che ha poi portato a chiedere la realizzazione di Marvel Comics # 1, in cui appaiono la Torcia Umana e Namor. All’inizio degli anni ’40 ha poi creato Timely Comics, Inc, che in seguito è diventata Marvel Comics.

Goodman aveva inoltre un legame con Stan Lee, che era cugino di sua moglie, Jean Davis. Lee è stato assunto da Timely come assistente editorial, venendo poi promosso e facendo carriera tra le fila di Marvel.

