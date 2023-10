Dopo il debutto del primo episodio della stagione 2 di Loki, online i Marvel Studios hanno condiviso un nuovo video in cui Miss Minutes dà dei consigli tecnologici.

L’orologio parlante animato, che nello show ha la voce di Tara Strong, spiega infatti l’importanza di mantenere tutti i propri dispositivi pronti all’uso, consigliando di mandarli in riparazione non appena si notano dei problemi. A occuparsi della situazione sarà quindi OB, il personaggio interpretato da Ke Huy Quan.

Che ne pensate del video della stagione 2 di Loki con i consigli tecnologici di Miss Minutes? Lasciate un commento!

LOKI 2: LA TRAMA

La seconda stagione di Loki riprende all’indomani dello scioccante finale di stagione, con Loki che si ritrova a combattere per l’anima della Time Variance Authority. Insieme a Mobius, al cacciatore B-15 e a una squadra di personaggi nuovi e di ritorno, Loki naviga in un multiverso in continua espansione e sempre più pericoloso alla ricerca di Sylvie, del giudice Renslayer, di Miss Minutes e della verità riguardo a cosa significhi possedere il libero arbitrio e uno scopo glorioso.

La seconda stagione della serie Marvel è stata scritta da un team di autori guidato da Eric Martin. Alla regia, invece, sono stati impegnati Justin Benson e Aaron Moorhead, già dietro la macchina da presa di Moon Knight.

Fonte: Instagram

