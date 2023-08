I Marvel Studios hanno iniziato a promuovere la loro prossima serie con il rilascio dell’attesissimo trailer della seconda stagione di Loki. Da quello che abbiamo visto nel nuovo trailer, la seconda stagione di Loki sarà sicuramente un altro capitolo cruciale della Saga del Multiverso, e il pubblico potrà incontrare anche un’altra variante di Kang il Conquistatore (Jonathan Majors).

Secondo Forbes, la Disney ha rivelato di aver speso 143 milioni di dollari per il budget della seconda stagione di Loki. Il che la pone al di sopra di diversi film del MCU come Doctor Strange, Thor: The Dark World e Guardiani della Galassia, ma ha anche un budget marginalmente inferiore a quello della loro ultima serie, Secret Invasion. Recentemente è stato riferito che il budget di Secret Invasion è arrivato a 212 milioni di dollari, una cifra imprevista per una serie in streaming del MCU.

La seconda stagione di Loki riprende all’indomani dello scioccante finale di stagione, con Loki che si ritrova a combattere per l’anima della Time Variance Authority. Insieme a Mobius, al cacciatore B-15 e a una squadra di personaggi nuovi e di ritorno, Loki naviga in un multiverso in continua espansione e sempre più pericoloso alla ricerca di Sylvie, del giudice Renslayer, di Miss Minutes e della verità riguardo a cosa significhi possedere il libero arbitrio e uno scopo glorioso.

La seconda stagione della serie Marvel è stata scritta da un team di autori guidato da Eric Martin. Alla regia, invece, sono stati impegnati Justin Benson e Aaron Moorhead, già dietro la macchina da presa di Moon Knight.

