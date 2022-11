Loki: un concept art svela l’aspetto iniziale di Colui che Rimane

L’episodio finale di Loki ha introdotto Colui che Rimane, una delle varianti di Kang interpretata da Jonathan Mayors.

In occasione dell’uscita del libro Marvel’s Loki: The Art of the Series, è stato svelato un look alternativo del personaggio, molto più simile alla sua versione dei fumetti. Potete vedere questi concept art qui sotto:

Come potete vedere in queste foto, il costume è lo stesso di Immortus nei fumetti.

Gli episodi di Loki sono disponibili su Disney+, la stagione 2 è prevista per l’estate 2023.

