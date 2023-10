Christine Wada, costumista di Loki, ha svelato quale è stato il costume più difficile da realizzare nella stagione 2.

Wada ha svelato che il costume più difficile da realizzare è stato quello di Sylvie, a causa dei colori acidi:

Dirò che il costume di Sylvie è stato il più difficile e deriva davvero da un contesto di livelli multipli. Perché i jeans dal colore acido sono qualcosa che non puoi semplicemente comprare, per molteplici ragioni, o realizzarli perché il lavaggio acido è diverso in ogni epoca. Quindi abbiamo dovuto stamparli davvero.

E lo stesso con la sua giacca, ottenendo il tono giusto. Ci ho messo un’eternità per ottenerlo, perché anche se amavo il motivo a spina di pesce degli anni Ottanta, mi sentivo davvero così, proprio gli anni Ottanta. Se ci fosse stato troppo contrasto tra i suoi vestiti e gli altri, ho pensato che avrebbe potuto imbattersi in altre epoche, come nel 1890 o qualcosa del genere. Mi sembrava solo che fosse un po’ più furtiva. Il suo personaggio rimane un po’ troppo nascosto.