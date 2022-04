Nel finale diMarvel Studios ha introdotto, una variante del Kang interpretato da

Michael Waldron, creatore della serie ha dichiarato che è stata una sua idea cambiare Colui che rimane in una variante di Kang a differenza dell’identità del personaggio nei fumetti:

La TVA cambiava atteggiamento, e ammetteva che i protagonisti stavano effettivamente difendendo il multiverso. Ed è allora che ho spinto Marvel a farlo diventare una variante di Kang. Colui che rimane nei fumetti è solo un vecchio tipo inquietante, Hanno accettato l’idea, perché sapevo che Kang sarebbe stato un cattivo nel MCU ed era semplicemente troppo stuzzicante non averlo coinvolto in qualche modo nella nostra storia di viaggi nel tempo. E quindi abbiamo chiesto solo di giustificare il suo ruolo in quel posto, e Marvel ha accettato.