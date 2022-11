Loki: l’artbook svela il finale alternativo della prima stagione

Con l’uscita dell’artbook ufficiale di Loki, è stato svelato un finale alternativo per la prima stagione dello show Marvel Studios.

Wesley Burt, illustratore tra gli autori del libro Marvel’s Loki: The Art of the Series ha svelato nelle note che c’era un altro finale per Loki, che lo avrebbe visto partire per le sue avventure in un altro regno:

Questo look sarebbe stato utilizzato per il nostro commiato con Loki. Alla fine sarebbe stato il suo cambio di abito. È cresciuto ed è cambiato, ed è più in pace a questo punto. Stava per partire per alcune delle sue avventure in un regno diverso…

Ovviamente, invece di iniziare le sue avventure, Loki è ancora molto impegnato non solo nel cercare di capire come è finito in una nuova linea temporale, ma anchenel cercare un modo per avvisare del nuovo cattivo che minaccia il Marvel Cinematic Universe.

Gli episodi di Loki sono disponibili su Disney+, la stagione 2 è prevista per l’estate 2023.

Fonte: Coming Soon