Ladiha trovato i suoi: Justin Benson e Aaron Moorhead, già dietro la macchina da presa di Moon Knight , saranno infatti impegnati nella realizzazione della maggior parte degli episodi.

Il team dello show con star Tom Hiddleston ha inoltre subito alcuni cambiamenti: Michael Waldron non sarà più showrunner e rimane coinvolto come produttore esecutivo. A scrivere i sei episodi inediti sarà invece Eric Martin.

La serie Loki è stata la prima targata Marvel a ottenere il rinnovo da parte di Disney+. Sul set sembra confermato il ritorno di Owen Wilson e Gugu Mbatha-Raw, che hanno già parlato del loro futuro impegno nelle riprese. Tra gli interpreti dovrebbero esserci anche Owen Wilson e Wunmi Mosaku.

Per ora la produzione non ha svelato alcun dettaglio riguardante il nuovo capitolo della storia che, tuttavia, sarà legata al multiverso portato in scena anche sul grande schermo con Spider-Man: No Way Home e l’atteso Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

Che ne pensate dei registi della stagione 2 di Loki? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Deadline