La stagione 2 di, in arrivo prossimamente su, avrà un nuovo

In una recente intervista con Digital Spy, Michael Waldron ha confermato che non sarà il capo sceneggiatore della seconda stagione di Loki. Waldron ha passato il testimone a Eric Martin, ma non ci saranno per forza cambiamenti nella serie tv.

Ogni cosa conduce a un’altra. Abbiamo assunto una coppia di grandi registi Justin Benson e Aaron Moorhead. Ed Eric Martin sarà il capo sceneggiatore della stagione 2. Quindi il team creativo è fantastico. E come ha detto Tom Hiddleston, ci sono ancora tanti inganni da svelare.

Gli episodi di Loki sono disponibili su Disney+, Marvel Studios è al momento al lavoro sulla stagione 2.

Siete curiosi di vedere il lavoro del nuovo sceneggiatore nella stagione 2 di Loki? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Comic Book