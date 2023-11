Il produttore esecutivo Kevin Wright ha spiegato perché la stagione 2 di Loki ha scelto di trattare la relazione tra Loki e Sylvie in modo diverso rispetto al passato.

Intervistato da Comic Book, Wright ha parlato di come la storia d’amore tra Loki e Sylvie è finita nella prima stagione:

Penso che alla fine la posta in gioco fosse troppo alta. È difficile rallentare e passare del tempo romantico insieme, ma tutto ciò che sta accadendo è perché si preoccupano profondamente l’uno dell’altro. Sostanzialmente si sono lasciati alla fine della prima stagione e poi è come quando incontri di nuovo il tuo ex e siete costantemente in disaccordo. E penso che le tensioni e lo stress siano così alti perché si prendono cura l’uno dell’altro. E penso che attraverso la battuta della prima stagione in cui Sylvie dice: “Perché non la vediamo allo stesso modo?” E il loro rapporto si increspa; quell’increspatura all’inizio si trasforma in un’onda di marea in questa stagione perché tutto si riduce a questo: sono due persone che si prendono profondamente cura l’una dell’altra, non essendo in grado di essere sulla stessa lunghezza d’onda.

Infine, Wright sottolinea che i fan dovrebbero considerare gli infiniti cicli temporali di Loki e il sacrificio epico alla fine della seconda stagione come una rappresentazione molto reale dell ‘”amore” che prova per Sylvie e per i suoi amici come Mobius:

Loki fa quello che fa solo alla fine perché tiene a lei, perché tiene a Mobius più di chiunque altro. Quindi non penso che si tratti di tirarsi indietro su qualcosa. Penso che sarebbe forzato e innaturale rallentare e concedere loro del tempo romantico insieme. Puoi farlo nell’episodio della Stagione 1 “Lamentis” perché sono bloccati su un treno!

Tutti gli episodi della stagione 2 di Loki sono disponibili su Disney+.

LOKI 2: LA TRAMA

La seconda stagione di Loki riprende all’indomani dello scioccante finale di stagione, con Loki che si ritrova a combattere per l’anima della Time Variance Authority. Insieme a Mobius, al cacciatore B-15 e a una squadra di personaggi nuovi e di ritorno, Loki naviga in un multiverso in continua espansione e sempre più pericoloso alla ricerca di Sylvie, del giudice Renslayer, di Miss Minutes e della verità riguardo a cosa significhi possedere il libero arbitrio e uno scopo glorioso.

La seconda stagione della serie Marvel è stata scritta da un team di autori guidato da Eric Martin. Alla regia, invece, sono stati impegnati Justin Benson e Aaron Moorhead, già dietro la macchina da presa di Moon Knight.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Comic Book

I film e le serie imperdibili

Approfondimenti sui Marvel Studios