Se c’erano dubbi sul successo del finale di Loki 2 su Disney+ negli Stati Uniti, ecco arrivare le rilevazioni Nielsen a sfatarli: secondo i dati diffusi dall’azienda specializzata in misurazione dell’audience, la serie tv ha scalato la classifica nella settimana 6-12 novembre, accumulando ben 754 milioni di minuti tra tutti e i 12 episodi nei sette giorni (la maggior parte, tendiamo a immaginare, riguardano proprio il finale che è stato disponibile solo gli ultimi 4 giorni) e incrementando i propri ascolti del 35% rispetto alla settimana precedente. Risulta quindi in testa alla classifica generale tra le serie originali (quarta, se includiamo le serie acquisite, dopo Bluey, Grey’s Anatomy e Suits).

Seconda posizione per Tutta la luce che non vediamo: la miniserie è stata vista per 744 milioni di minuti (per soli quattro episodi) nella sua prima settimana intera di disponibilità su Netflix. Al terzo posto troviamo il reality Selling Sunset, con 709 milioni di minuti (69 episodi, ma ovviamente la maggior parte riguarda la settima stagione).

Più giù nella classifica compare Apple TV+ con The Morning Show, che ammassa 373 milioni di minuti per 30 episodi, seguito da La vita sul nostro pianeta di Netflix (363 milioni di minuti per otto episodi), La caduta della casa degli Usher e Blue Eye Samurai (un ottimo esordio per la serie animata, 315 milioni di minuti per otto episodi). Debutta al decimo posto Lawmen: la storia di Bass Reeves, con 290 milioni di minuti per i primi 3 episodi disponibili su Paramount+.

Tra le serie acquisite, si fa notare Friends che nella seconda settimana piena dopo la morte di Matthew Perry è stata vista 716 milioni di minuti.

Fonte: Variety