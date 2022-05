Che conseguenze potrebbe averesulladi? Michael Waldron, sceneggiatore della prima stagione della serie tv e di Doctor Strange, si augura che il film spinga gli sceneggiatori di Loki a fare cose folli.

In una recente intervista con Polygon, Waldron ha dichiarato che spera che gli sceneggiatori superino la follia della prima stagione:

Non so se potrà essere più strano della prima stagione. Avevamo un alligatore che beveva vino in una piscina per bambini. Sembrava la cima del Monte Everest delle cose strane! Penso che ci siano molte opportunità in Loki. Cerchiamo sempre di superare noi stessi, ma si spera, sia sempre qualcosa di memorabile. E sì, l’ho imparato ancora una volta in questo film, che nessuna idea è troppo folle. Puoi scrivere Stephen Strange che possiede il proprio cadavere, e forse finirai per girarlo. Questo mi incoraggia ad essere sempre più audace, il che è positivo.