Le indagini di Lolita Lobosco, giunto quasi al termini della sua seconda stagione, tornerà proprio questa sera su Rai Uno con l’episodio finale, intitolato “Ultimo atto”. Luisa Ranieri – la protagonista che dà anche il nome alla serie – è stata invitata ieri sera alla puntata conclusiva della 73esima edizione del Festival di Sanremo per parlare dei suoi successi al cinema, in televisione e non solo. L’attrice, al termine del suo intervento, ha fatto intuire che la popolare fiction della Rai tornerà per una terza stagione. Una notizia che non ci sorprende vista l’ottima accoglienza da parte del pubblico italiano.

Di seguito gli ascolti delle cinque puntate andate in onda fino ad ora:

Prima Puntata, Ascolti: 6.070.000 – 33.5%

Seconda Puntata, 5.288.000 – 28.2%

Terza Puntata, Ascolti: 5.277.000 – 27.7%

Quarta Puntata, Ascolti: 5.073.000 – 27.7%

Quinta Puntata, Ascolti: 4.790.000 – 25.8%

La trama dell’ultima puntata della seconda stagione de “Le Indagini di Lolita Lobosco”:

Ultimo atto – Sono giorni difficili per Lolita. Non bastavano la frattura con Danilo e il senso di sconfitta per non essere venuta a capo dell’omicidio di suo padre… Ci voleva pure un omicidio in un teatro di periferia! Così, assieme ai suoi fidati collaboratori Forte ed Esposito, Lolita si mette alla ricerca di indizi sulla morte di un attore assassinato sul palcoscenico a colpi di forbici da sartoria. Per trovare il bandolo della matassa, Lolita deve muoversi in un mondo popolato di attrici invidiose, produttori truffati e amanti tradite. Una promozione per Forte riporta la gioia a casa con Porzia, come anche una notizia inaspettata rallegra Lello e Caterina, per i quali è finalmente tempo di convolare a nozze. Lolita, al fianco di Angelo, sembra ritrovare la spensieratezza di quand’era ragazza, ma la verità sulla morte del padre si svela davanti ai suoi occhi con una scoperta dolorosa e inimmaginabile.

Vi ricordiamo che è possibile guardare tutti gli episodi de Le indagini di Lolita Lobosco su Rai Play.