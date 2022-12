Lopez vs Lopez ha ottenuto la fiducia di NBC che ha ordinato la realizzazione di ulteriori nove episodi, portando il totale della prima stagione a quota 22.

La serie è stata ideata e prodotta da Debby Wolfe e ha come protagonisti George Lopez e sua figlia Mayan Lopez, che hanno sfruttato il loro legame nella vita reale per rendere le interazioni dei personaggi particolarmente realistiche.

Al centro della trama c’è un padre che si trasferisce a casa della figlia e cerca di riallacciare i rapporti con la ragazza. Le differenze generazionali saranno però un ostacolo molto grande da superare, dando tuttavia vita a momenti esilaranti per la gioia degli spettatori della serie prodotta dal network americano.

Tra gli interpreti ci sono anche Selenis Leyva, Brice Gonzalez, Matt Shively e Al Madrigal.

Il pilot ha ottenuto un rating pari a 1.6 nella fascia di età dai 18 ai 49 anni e 7.6 milioni di spettatori nelle visualizzazioni lineari e digitali.

Wolfe fa parte del team della produzione insieme a Bruce Helford, George Lopez, Michael Rotenberg e Katie Newman.

Fonte: Deadline