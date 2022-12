HBO ha annunciato che la comedy Los Espookys è stata cancellata dopo due stagioni, ponendo fine alle speranze dei fan che speravano in un capitolo 3 della storia.

La tv via cavo, con un comunicato ufficiale, ha dichiarato:

Siamo elettrizzati che siamo finalmente riusciti a offrire una seconda stagione unica ed esilarante di Los Espookys agli spettatori, dopo oltre tre anni dalla première della serie, a causa dei ritardi causati dalla pandemia. Ringraziamo Julio, Ana e Fred per questo mondo ricco di immaginazione e bizzarro in modo delizioso che hanno creato. Non stiamo attualmente pianificando una terza stagione, ma accoglieremo l’opportunità di lavorare in futuro con questo cast e con questa troupe.