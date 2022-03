Nel cast della, l’ultima, dici sarà anche l’attoreche ha ottenuto un ruolo ricorrente.

I produttori della serie targata Hulu, distribuita in Italia grazie a Disney+, hanno svelato che il ruolo che gli hanno affidato è quello di Nick, un nuovo amico di Victor, il protagonista affidato a Michael Cimino, che il giovane incontra in chiesa.

La serie racconta la storia dello studente del liceo Victor Salazar che si è trasferito da poco con la famiglia dalla provincia texana ad Atlanta. Oltre alla pressione causata dal stringere amicizia al liceo e inserirsi, Victor cerca di capire la propria sessualità, argomento molto complicato a causa di ciò in cui crede la sua famiglia, molto tradizionale e religiosa. Il giovane decide quindi di contattare Simon, la cui storia ha lasciato il segno tra i teenager, per avere dei consigli. Vincent riesce così a imparare come essere se stesso e concedersi il diritto di meritarsi una grandiosa storia d’amore.

Greetham ha recentemente recitato in show come Power Rangers: Ninja Steel, American Horror Stories e American Horror: Double Feature.

Che ne pensate dell’arrivo di Nico Greetham nel cast della stagione 3 di Love, Victor? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Deadline