Bob Odenkirk è tornato in tv con Lucky Hank e la star di Better Call Saul ha parlato di cosa gli spettatori possono attendersi dalla prima stagione del progetto targato ABC.

Negli episodi l’attore ha la parte di William Henry Devereaux Jr, alle prese con nuove responsabilità in un’università con problemi di budget situata in una cittadina abitata da operai.

Odenkirk ha raccontato a Deadline:

Nella prima stagione di Lucky Hank su AMC possiamo aspettarci di assistere a Hank che va in mille pezzi in modo esilarante. Quando ho girato Fargo, mi chiedevo perché quello fosse un ruolo così grandioso. Ed è perché il personaggio aveva un po’ di auto-consapevolezza e stava cercando di nasconderla e mimetizzarla fino a quando non ci riusciva più.