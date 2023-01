L’ultima notte della nostra vita: Netflix distribuirà la nuova serie

L’ultima notte della nostra vita (They Both Die at the End), la nuova serie sviluppata dal creatore di Bridgerton Chris Van Dusen, sarà distribuita da Netflix.

Il progetto è un adattamento del romanzo scritto da Adam Silvera ed è prodotto da Drew Comins (Yellowkjackets), eOne e da Benito Antonio Martinez Ocasio, ovvero il cantante Bad Bunny.

Van Dusen scriverà lo script del pilot e sarà uno dei produttori dell’adattamento, precedentemente in fase di sviluppo tra le fila di HBO e in collaborazione tra Bad Robot e Chris Kelly.

La storia è ambientata in un futuro non troppo lontano in cui tutti ricevono una telefonata che li avverte che è il loro ultimo giorno sulla Terra. La serie seguirà così un gruppo di persone, molto diverse tra loro, mentre vivono le loro ultime ore di vita in modo pauroso, divertente, strano, speranzoso, romantico o inaspettato. Tutti i personaggi saranno legati tra di loro grazie a due teenager.

I protagonisti sono Mateo Torrez e Rufus Emeterio: i due non si conoscono, ma stanno cercando di stringere una nuova amicizia durante il loro ultimo giorno sulla Terra. Ad aiutarli c’è un’app, Last Friend, che li spinge a vivere un’ultima grandiosa avventura in sole 24 ore.

La produzione sarà curata da Warner Bros. Television, Bad Robot Productions, Ben Stephenson e Rachel Rusch.

Che ne pensate del fatto che la serie L’ultima notte della nostra vita verrà distribuita da Netflix? Lasciate un commento!

Fonte: Deadline