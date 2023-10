Attenzione: l'articolo contiene spoiler

La Parte 3 della serie Lupin è arrivata su Netflix il co-creatore e sceneggiatore George Kay ha commentato il finale.

Negli ultimi minuti delle puntate Assane ha infatti capito, dopo aver ricevuto una misteriosa busta, che Hubert Pellegrini (Hervé Pierre) è tornato.

Kay ha spiegato:

Si tratta di un finale davvero aperto e la storia è lasciata, ovviamente, con molte domande su chi è dietro quanto accaduto e come sia successo tutto questo. Si tratta di una situazione come: ‘Quello che abbiamo vissuto per sette ore, è realmente quello che è accaduto?’. Ed è una bella sensazione. Si tratta di una domanda un po’ soft e che tormenta un po’. Pensi ‘Aspetta un secondo’. La trovo una situazione grandiosa con cui concludere la stagione.

Nonostante Netflix non abbia confermato il via libera alla produzione della parte 4, Kay ha anticipato:

Penso decisamente che Pellegrini tornerà nel nostro show. Per me non c’è alcun dubbio che Pellegrini sia dietro qualcosa di quanto accaduto. Sarebbe sbagliato suggerire che non lo sia. Nulla accade per caso in Lupin. Assane Diop ha molti nemici ma solo un acerrimo nemico.

Il co-creatore di Lupin ha inoltre assicurato:

Sappiamo decisamente cosa sta accadendo. Abbiamo degli istinti davvero forti su ciò che è realmente vero. Sarebbe un po’ irresponsabile far uscire questi grandi momenti se non si avesse un buon piano. Quando si scrive per Lupin vuoi metterti in un angolo, ma devi avere una via di fuga, altrimenti scivola completamente nel caos. Sappiamo quello che non stiamo dicendo.

Che ne pensate del finale della parte 3 di Lupin? Cosa vi attendete dal futuro dello show?

Potete trovare tutte le informazioni e le notizie sulla serie nella nostra scheda.

Fonte: RadioTimes

