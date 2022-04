è tornato a parlare deldi, confermando che le riprese si sono concluse alcune settimane fa e sottolineando che l’attesa dei fan verrà ripagata.

Il protagonista della serie, durante la sua apparizione al The Jess Cagle Show, ha dichiarato:

Se avete visto la passata stagione, la storia riprende da dove si era interrotta, ma per i nuovi spettatori che non l’hanno vista penso che il film sia una storia completa, quindi anche se non sapete da dove proviene Luther, chi sia o cosa abbia fatto, qualsiasi cosa lo riguardi, il lungometraggio cerca di essere completo.