Hulu ha confermato che la serie animataè statadopo una sola stagione.

Il progetto era stato sviluppato da Jordan Blum e Patton Oswalt, che dava voce al protagonista, e nel cast di doppiatori c’erano anche Ben Schwartz, Aimee Garcia, Jon Daly, Melissa Fumero, Jon Hamm, Sam Richardson, Beck Bennett e Wendi McLendon-Covey.

M.O.D.O.K. (Mental Organism Designed Only for Killing) non faceva parte dell’Universo Cinematografico Marvel, e raccontava le vicende di un supervillain megalomane che rincorre da sempre il sogno di conquistare il mondo ma, dopo anni di delusioni e fallimenti contro i vari supereroi della terra, è stato cacciato dalla sua stessa organizzazione, l’A.I.M. Quando anche il suo matrimonio e la sua famiglia si rivelano una delusione, M.O.D.O.K. si trova a dover affrontare la sfida più grande di tutte.

Brett Crawley, Robert Maitia, Grant Gish, Joe Quesada, Karim Zreik e Jeph Loeb erano produttori esecutivi.

Che ne pensate? Siete dispiaciuti che M.O.D.O.K. sia stata cancellata?

Fonte: Deadline