Il 2022 segnerà il quindicesimo anniversario dall’inizio di, una delle serie più acclamate della storia della televisione nel cui cast figurava, tra l’altro, una giovanissimanei panni della piccolafiglia del protagonista Don Draper (Jon Hamm).

Vero e proprio fenomeno culturale, la serie di Matthew Weiner ha segnato con le sue sette stagioni la cosiddetta età d’oro della televisione, e ha ricevuto moltissimi Emmy. Inutile dire che, in un’epoca in cui molte serie cult ricevono ordini di spin-off, reboot o sequel (basti pensare al recente And Just Like That…), non è da escludere un qualche seguito di Mad Men. Jon Hamm in passato ha affermato che “quando una storia finisce di essere raccontata, è bene fermarsi. Non so, magari c’è un’altra versione di Mad Men in arrivo, ma spero di no”.

Ebbene, parlando a ET Shipka ha rivelato di essere pronta a tornare nei panni di Sally, che alla fine della serie è diventata adolescente. La speranza dell’attrice ora ventiduenne, e dei fan, è che venga realizzata una serie proprio su di lei, incentrata sulla sua vita negli anni ottanta:

Non ho chiuso con Sally. Non penso che vivrebbe a New York, penso si trasferirebbe a Los Angeles. No, non ho per niente chiuso con lei!

Shipka ha anche raccontato di aver incontrato spesso Jon Hamm negli anni, più recentemente a un party degli Oscar:

Stavolta avevo un drink in mano però! È stato strano, abbiamo lavorato sul nostro rapporto negli anni. Ma ce l’abbiamo fatta, ora parliamo da adulti! È fantastico.

Quando Mad Men è terminato, il canale via cavo AMC ha preso in considerazione l’ipotesi di sviluppare vari spin-off incentrati sui personaggi, tra cui una versione adulta di Sally. All’epoca Shipka sarebbe stata troppo giovane, ma ora inizia a essere dell’età giusta.

Trovate maggiori informazioni su Mad Men nella nostra scheda.