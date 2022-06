Made for Love non tornerà per una stagione 3, la serie tv HBO Max è stata infatti cancellata.

Riguardo alla cancellazione, degli esponenti di HBO Max hanno dichiarato quanto segue:

Siamo estremamente grati per il viaggio davvero spettacolare di queste ultime due stagioni, avvenuto per gentile concessione di Alissa Nutting, Christina Lee, Cristin, Billy, Ray e l’intero cast e il team creativo di Made for Love, in particolare Zelda il delfino parlante e l’amore sintetico preferita da tutti, Diane. Come un chip Gogol, la serie sarà sempre nei nostri pensieri.

Made For Love fu la prima serie originale di HBO Max. La prima stagione (disponibile su Now) è composta da dieci episodi della durata di trenta minuti, lo show è tratto dal romanzo scritto da Alissa Nutting nel 2017. Negli episodi si racconta una storia “oscura, assurda e cinicamente significativa sul divorzio e sulla vendetta”. Nel cast Cristin Milioti, Billy Magnussen e Ray Romano.

Negli Stati Uniti la seconda stagione si è conclusa lo scorso 19 maggio, mentre non ci sono ancora date per l’arrivo della stessa su Now.

Fonte: Deadline