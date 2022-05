sarà una delle protagoniste della nuova serie, prodotta per Apple TV+.Nel cast del progetto, che racconterà il successo di Christian Dior, ci saranno anche Ben Mendelsohn nel ruolo dello stilista e Juliette Binoche nella parte di Coco Chanel.

Il progetto viene descritto come un “epico thriller” ambientato durante l’occupazione nazista di Parigi avvenuta durante la seconda Guerra Mondiale, quando il regno di Coco Chanel come la stilista più famosa al mondo finisce e Christian Dior inizia a emergere, aiutando lo spirito della società e il ritorno alla vita con il suo approccio innovativo e iconico alla bellezza e all’influenza, in grado di definire molte generazioni.

Seguendo la storia di Dior, le cui creazioni hanno dominato il mondo della moda nei decenni dopo la seconda Guerra Mondiale, si racconteranno anche gli eventi legati ai suoi rivali come Coco Chanel, Balmain, Balenciaga, Givenchy, Pierre Cardin, Yves Saint Laurent e molti altri.

Maisie Williams, ex star di Game of Thrones, avrà la parte di Catherine Dior, la sorella minore di Christian. La giovane ha inoltre ottenuto una Medaglia al valore per il suo coraggio nel lottare per la libertà.

