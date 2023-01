Bryan Cranston ha confermato che in passato si è parlato della possibilità di realizzare un film che riporti sugli schermi i personaggi della serie Malcolm (Malcolm in the Middle).

La star di Breaking Bad, intervistata da E! News, ha dichiarato:

Si è parlato della possibilità di realizzare una specie di film reunion di Malcolm. Avevamo una famiglia così grandiosa sul set di quello show e certamente sarei disposto a realizzarlo se ci fosse una buona idea, una cosa simile a ‘Oh, sarebbe fantastico esplorare cosa è accaduto a questa famiglia 20 anni dopo’. Non credo ci sia già, ma sarebbe divertente da fare.

Linwood Boomer, che ha creato la serie, nel mese di ottobre aveva confermato che si stava valutando il possibile progetto:

Pensiamo tutti sarebbe divertente se avessimo l’idea giusta. Onestamente sarebbe realizzato molto più velocemente se tutti non fossero così fastidiosi. Bryan sta in un certo senso scrivendo lo script e facendo andare avanti il progetto.

Nel cast della serie, oltre a Cranston, c’erano Frankie Muniz,Jane Kaczmarek, Christopher Masterson, Justin Berfield, Erik Per Sullivan, e James e Lukas Rodriguez.

Che ne pensate dell’idea che venga realizzato un film che continui la storia della serie Malcolm? Lo guardereste?

Fonte: Entertainment Weekly