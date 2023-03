Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’episodio 5 della stagione 3 di The Mandalorian è disponibile su Disney+ da questa mattina, e contiene anche un collegamento con Star Wars Rebels. Ovviamente, se non avete ancora visto l’episodio, non proseguite nella lettura per evitare eventuali spoiler.

Nel bar in cui Carson Teva riceve il videomessaggio di Greef Karga, fa il suo ritorno Garazeb “Zeb” Orrelios uno dei protagonisti di Star Wars Rebels. Come riportato anche nei titoli di coda, il personaggio è doppiato da Steven Blum, l’attore che gli ha dato la voce anche nella serie animata.

A quanto pare il Lasat ha deciso di servire la Nuova Repubblica, e possiamo vederlo indossare un gilet con il simbolo e una camicia blu.

