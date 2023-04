The Mandalorian

L’episodio 7 di The Mandalorian è disponibile da questa mattina su Disney+ e contiene un’altra guest star. Ovviamente se non avete visto ancora l’episodio non proseguite nella lettura così da evitare spoiler.

All’inizio dell’episodio, durante l’incontro del concilio ombra di Moff Gideon, appare Brendol Hux, impegnato nel progetto Necromante. Si tratta del padre di Armitage Hux, il comandante del Primo Ordine interpretato da Domhnall Gleeson nella trilogia sequel.

A prestare il volto a Brendol Hux è il fratello di Domhnall, Brian Gleeson, come potete vedere qui sotto. Gideon chiede all’uomo di mandargli tre guardie pretoriane, le stesse che si vedranno alla fine dell’episodio.

Le prime due stagioni di The Mandalorian sono disponibili su Disney+. La stagione 3 è iniziata l’1 marzo 2023. I nuovi episodi vengono pubblicati ogni mercoledì.

Potete rimanere aggiornati su tutte le novità relative alla serie nella nostra scheda.

