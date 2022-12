The Mandalorian: secondo Giancarlo Esposito la Stagione 3 sarà la migliore

Giancarlo Esposito non ha dubbi, la stagione 3 di The Mandalorian, in arrivo il prossimo marzo, sarà la migliore di tutte.

Di recente, l’attore ha parlato con Collider della sua nuova serie, Kaleidoscope (in arrivo su Netflix), e ha spiegato perché la nuova stagione di The Mandalorian sarà la migliore di sempre:

Penso solo che la serie si espanda e diventi visivamente più profonda con ogni stagione. E penso che sia la visione di Jon Favreau e David Filoni, certamente, che dà inizio a quell’espansione. Ma sono anche tutti gli addetti agli effetti visivi che si fidano e collaborano tra loro. Sono rimasto sbalordito da quella bobina sfrigolante. All’improvviso, il mondo ti è venuto addosso in modo molto più intenso e – è sempre stato gratificante – ma in un modo che ti ha permesso di capirlo a pieno… Ho provato quella sensazione di terrore o rovina, l’entusiasmo personificato. Questa è la sensazione che provi perché la storia si fonde all’improvviso per farti capire elementi che prima non sapevi.

Guarda, possiamo dire molte parole su molte cose diverse, proprio come quando parlo di Kaleidoscope. Ma penso che quando lo guardi, hai lo spazio per provare emozione e vedere i legami tra i personaggi. The Mandalorian, hai lo spazio per sentire la vastità di questo universo, di questa costruzione del mondo. E hai lo spazio per vedere dove ti trovi. Dio, vorrei poter essere quel guerriero, quell’eroe, quell’eroina. E vediamo la debolezza e il potere dei malvagi che vogliono tutto per se stessi. Ciò che amo di questo spettacolo, riguarda il nostro esercito, riguarda tutti noi che stiamo iniziando a capire, ancora una volta, è che è fatto per le persone da altre persone. E se ci alziamo e permettiamo alle nostre voci di essere ascoltate, e capiamo che c’è forza nei numeri, allora possiamo ricreare il mondo come dovrebbe essere in pace e armonia. Creativamente, scientificamente e politicamente, è un modo per noi di capire che non ci sono più confini. The Mandalorian esemplifica tutto questo.